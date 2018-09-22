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"Kim Aralık'ta Seul'e gidiyor"

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Güney Kore lideri Moon Jae-in'in 18-21 Eylül arasındaki ziyaretinde sözünü verdiği Seul ziyaretinin ne zaman gerçekleşeceği belli oldu.

22 Eylül 2018 Cumartesi 20:57
"Kim Aralık'ta Seul'e gidiyor"

Moon'a ziyaretinde eşlik eden iş adamlarından olan ve Güney Kore'nin en büyük holdinglerinden CJ Group'un başındaki Sohn Kyung-shik, Kim'in Aralık'ta başkent Seul'e gideceğini aktardı.

Sohn, ziyaretin tam tarihinin ve ayrıntılarının ise Moon'un resmi daveti sonrası netleşeceğini söyledi.

Kim'in bu ziyareti hayata geçerse Kore Yarımadası'nın bölünmesinden bu yana ilk kez bir Kuzey Kore lideri, Güney Kore'yi ziyaret etmiş olacak.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 20:57
  1. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un
  2. Seul
  3. Güney Kore lideri Moon Jae-in'in
  4. Moon Jae-in'in

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