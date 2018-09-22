"Kim Aralık'ta Seul'e gidiyor"

Moon'a ziyaretinde eşlik eden iş adamlarından olan ve Güney Kore'nin en büyük holdinglerinden CJ Group'un başındaki Sohn Kyung-shik, Kim'in Aralık'ta başkent Seul'e gideceğini aktardı.

Sohn, ziyaretin tam tarihinin ve ayrıntılarının ise Moon'un resmi daveti sonrası netleşeceğini söyledi.

Kim'in bu ziyareti hayata geçerse Kore Yarımadası'nın bölünmesinden bu yana ilk kez bir Kuzey Kore lideri, Güney Kore'yi ziyaret etmiş olacak.