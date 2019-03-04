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Kim Allah’tan daha hümanist?

Gazetemiz okurlarından Muhammed Ömer Türkoğlu, "Kim Allah’tan daha hümanist?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:34
Kim Allah’tan daha hümanist?

Muhammed Ömer Türkoğlu

François Rabelais kimdir? Avrupa’nın, batının, batı anlayışının kuralları tespit eden edebiyatçı düşünürlerinden hümanist(!) filozof... Dinin karıştığı eğitim sisteminden nefret eder... Kısacası Avrupa’nın sözde hümanist yapısını oluşturan düşünürlerden biri...

Çoğu eski Keşiş olan, tahrif olmuş Hıristiyanlığın tahrifatını fark etmeyerek ve tahrifatından ötürü dine düşman olmuş, bunca delâile rağmen Allah’ın hakikatler ile donattığı bir dini yeryüzüne gönderdiğini bile düşünmekten ve araştırmaktan aciz, Allah’ın gönlünde iman ateşini yakmadığı, ruhundaki boşluğu Antikite’de arayan, yüzlerce Avrupalı hümanist filozoftan biri...

Bugün karşımıza çıkan, görünen yüzüyle KlasisizmRomantizm ve Hümanizm karması zihniyet; hakikatte ise; Afrika Hint Yarımadası ve Amerika’nın her şeyini, geri kalan dünyanın da emeklerini yutarak büyümüş, semirmiş, sömürmüş, talan etmiş… İnsanlık tarihinin en korkunç canavarı unvanını başka kimselere ilelebet vermemecesine zalim ve kâfir batı medeniyeti; bunca güç ve kudretine rağmen korkaklığından olsa gerek; yine aynı unvanların devamı olarak münafıktır.

Öne sürdüğü kavramlarla bünyesinde bulunan “tanrı merkezci” anlayışı yıkmış, İslam beldelerindeki ortaklarıyla da “Allah ve Rasulü merkezli” anlayışı yıkmaya gayret göstermiş, hümanizma propagandası ile bütün zulmünü kamufle etmiş, hakikati ise sahte kahramanlarla çağdışı ilan etmiş, şeytan medeniyeti Batı, dünyayı şeytanlaştırma hareketi ile karanlığın dibini buldurtmuştur. Türkiye’de zifiri karanlığa karşı ampul yakılmış ancak bir güneş emaresi görülmemiştir. Dünyadaki 200 yıllık buhranın karşısında zifiri karanlıktan sonra güneş doğmaya yakındır.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:34
  1. Muhammed Ömer Türkoğlu
  2. François Rabelais
  3. hümanist
  4. Avrupa
  5. Keşiş
  6. tahrif olmuş Hıristiyanlık
  7. Klasisizm
  8. Romantizm
  9. Afrika Hint Yarımadası
  10. İslam beldeleri
  11. Antikite

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