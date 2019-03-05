Pirincin tanzim satışına başlandı! Kilosu 6 lira

Tanzim tezgahlarında, meyve ve sebzenin yanı sıra geçen haftadan itibaren bakliyatlar da yer almaya başlamıştı. Nohut satışlarının başlamasının ardından, vatandaşlara pirinç satışı da yapılmaya başlandı.

Sebze ve bakliyat satışı 2 bin 500 tona yaklaştı

Tanzim satış noktalarında, bugüne kadar satılan meyve, sebze ve bakliyat, yaklaşık 2 bin 500 tona yaklaştı.

Tezgahlarda, pirinç satıldığını öğrenen vatandaşlar, tanzim satış noktalarına akın etti.

Pirincin kilosu piyasada 10 lira tanzim satışta 6 lira

Sofraların en önemli malzemelerinden pirinç satışları ise önümüzdeki hafta başlayacak. Pirincin kilogram fiyatı piyasada ortalama şu anda 10 lira, tanzim satışla bu fiyat 6 liraya inecek.