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Pirincin tanzim satışına başlandı! Kilosu 6 lira

Fırsatçıların tepesine balyoz gibi inen ve vatandaşları olması gereken bedeller üzerinden satış gerçekleştirilen tanzim satış noktalarında pirinç de yerini aldı. Marketlerde kilosu 10 lirayı bulan pirinç tanzim satış noktalarında 6 liradan satışa sunuldu.

05 Mart 2019 Salı 07:32
Pirincin tanzim satışına başlandı! Kilosu 6 lira

Tanzim tezgahlarında, meyve ve sebzenin yanı sıra geçen haftadan itibaren bakliyatlar da yer almaya başlamıştı. Nohut satışlarının başlamasının ardından,  vatandaşlara pirinç satışı da yapılmaya başlandı.

Sebze ve bakliyat satışı 2 bin 500 tona yaklaştı

Tanzim satış noktalarında, bugüne kadar satılan meyve, sebze ve bakliyat, yaklaşık 2 bin 500 tona yaklaştı.

Tezgahlarda, pirinç satıldığını öğrenen vatandaşlar, tanzim satış noktalarına akın etti.

Pirincin kilosu piyasada  10 lira tanzim satışta 6 lira

Sofraların en önemli malzemelerinden pirinç satışları ise önümüzdeki hafta başlayacak. Pirincin kilogram fiyatı piyasada ortalama şu anda 10 lira, tanzim satışla bu fiyat 6 liraya inecek.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 07:32
  1. pirinç
  2. tanzim satış

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