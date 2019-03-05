Pirincin tanzim satışına başlandı! Kilosu 6 lira
Fırsatçıların tepesine balyoz gibi inen ve vatandaşları olması gereken bedeller üzerinden satış gerçekleştirilen tanzim satış noktalarında pirinç de yerini aldı. Marketlerde kilosu 10 lirayı bulan pirinç tanzim satış noktalarında 6 liradan satışa sunuldu.05 Mart 2019 Salı 07:32
Tanzim tezgahlarında, meyve ve sebzenin yanı sıra geçen haftadan itibaren bakliyatlar da yer almaya başlamıştı. Nohut satışlarının başlamasının ardından, vatandaşlara pirinç satışı da yapılmaya başlandı.
Sebze ve bakliyat satışı 2 bin 500 tona yaklaştı
Tanzim satış noktalarında, bugüne kadar satılan meyve, sebze ve bakliyat, yaklaşık 2 bin 500 tona yaklaştı.
Tezgahlarda, pirinç satıldığını öğrenen vatandaşlar, tanzim satış noktalarına akın etti.
Pirincin kilosu piyasada 10 lira tanzim satışta 6 lira
Sofraların en önemli malzemelerinden pirinç satışları ise önümüzdeki hafta başlayacak. Pirincin kilogram fiyatı piyasada ortalama şu anda 10 lira, tanzim satışla bu fiyat 6 liraya inecek.
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