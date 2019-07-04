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Kilosu 8 bin lira, taleplere yetişemiyor

Sivaslı arıcı Murat Çınar, kilosu 5 bin lira ile 8 bin lira arasında satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor.

04 Temmuz 2019 Perşembe 11:46
Kilosu 8 bin lira, taleplere yetişemiyor

Sivaslı arıcı Murat Çınar, kilosu 5 bin lira ile 8 bin lira arasında satılan arı sütünde taleplere yetişemiyor.


Sivas’ın Hafik ilçesi Pusat köyünde arıcılık yapan Murat Çınar, yaklaşık 2 yıldır arı sütü üretimi yapıyor. Önce bal üretimi yapan Çınar, baldan istediği geliri elde edemeyince arı sütü üretimine başladı. Arı sütü, kozmetik sektöründen ilaç sektörüne kadar birçok sektörde kullanılıyor. Çınar, ürettiği arı sütünün kilosunu 5 bin lira ile 8 bin bin lira arasında satıyor. Talebin çok olduğunu dile getiren Çınar, hedefinin yılda 100 kilogram arı sütü üretmek olduğunu söyledi.



“Türkiye’de talep karşılanmıyor”


Murat Çınar, Türkiye’de arı sütü talebinin karşılanamadığını belirterek, “Arıcılık yapıyorum ve arı sütü üretiyoruz. Arı sütü üretim az, talep ise çok. Memlekette bal üretimi çok var ama arı sütü üretimi az. Sivas’ta hiç yok. Arı sütünün kilosu 5 bin lira ile 8 bin lira arasında satışı var. Bal gibi değil, pazar arama sıkıntısı yok. Tam tersi insanlar size ulaşabiliyor, ihtiyaç çok. Arı sütü genelde kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılıyor. Türkiye’de de bu talep karşılanamıyor. Üretimi biraz zor ama satışında sıkıntımız yok. Talep çok” dedi.



1 yılda 45-50 kilo üretiyor


Çınar, bir yılda yaklaşık 45-50 kilo kadar üretim yaptığını dile getirerek, “Daha önce bal üretimi yapıyorduk. Satışta zorlanıyorduk hem de fiyatlar düşüktü. Arı sütünde ise bir yılda 45-50 kilo kadar üretiyoruz ama bu tabii daha çok üretilebilir. Bizim eksiklerimiz var. İşi rabbimin izni ile büyüteceğiz. Türkiye’de arı sütü üretimi talebin yüzde 5’i kadardır. Ama artış var, daha düşüktü şuanda yüzde 5, yüzde 10’larda üretim var. Gerisini dışarıdan karşılıyor. Biz 50 kilo kadar üretiyoruz. Türkiye’de 10 kilonun üzerinde üreten 10-15 kişi anca var. Gerisi 2 kilo, 5 kilo civarında üretiyor. Ancak 100 kilo, 120 kilo üreten ağabeylerimiz de var. Biz de rabbimin izni ile 100 kiloları göreceğiz“ şeklinde konuştu.


Hasadı bir hayli zahmetli olan, işçi bal arılarının ürettiği kremsi beyaz veya soluk sarımsı sütsü bir salgı olan arı sütü,petek içerisinde bulunan çerçevelerden tahta kaşıklarla çıkartılarak özenle cam kaplara aktarılıyor. Ardından çok bekletilmeden dondurucularda muhafaza altına alınıyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 11:46
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