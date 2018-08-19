"Kilosu 50 liradan aşağıya kurtarmaz!" Bayramda "ucuz baklava"ya dikkat

Gaziantep'te baklava ustaları, bayramda vatandaşları "ucuz ve kalitesiz" baklava tüketmemesi konusunda uyardı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından tescil edilen ilk Türk ürünü olan "Antep baklavası"nın üretildiği tesislerde siparişleri yetiştirmek isteyen ustalar, Kurban Bayramı öncesi yoğun mesai harcıyor.

Gastronomi alanında UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı'nda yer alan Gaziantep'teki vatandaşlara kaliteli ve lezzetli baklava sunmak isteyen baklava ustaları, binbir emekle çeşit çeşit baklava üretiyor.

Daha önceki bayramlarda olduğu gibi bölgenin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına baklava gönderen işletmeler, bu bayram yoğun talep görüyor.

Ayıntap Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Levent Aktaş, vatandaşları ucuz ve kalitesiz baklava konusunda uyardı.

Baklavada kullanılan "antep fıstığı", "sade tereyağı" ve işçiliğin önemine değinen Aktaş, şöyle devam etti:

"Bir kilo baklavanın ortalama 75, 85 lira arasında satıldığını düşünürsek bunun yüzde 25'i işçilik maliyetidir. Çünkü biz bunları el emeği göz nuruyla yapıyoruz. Bunda kullanılan sade yağın eritilmiş, süzülmüş ve ayranı alınmış sırf sade yağ olması lazım bunun da kilogramı 75 lira civarındadır. En önemlisi, kullanılan Antep fıstığının kilogramı 110, 120 lira arasındadır. Bunları hesaplayınca doğal olarak baklavanın kaça mal olacağı belli oluyor. Şunu diyorum baklava sevenlere bir kilogram alacaklarına yarım kilogram orijinal baklava alsınlar."

Aktaş, kaliteli baklavanın kolay anlaşıldığını ifade ederek, "İyi baklava sizi görüntüsüyle cezbedecek, ağzınıza aldığınızda hış sesi gelecek, içindeki fıstık yemyeşil olacak ve en önemlisi sade yağın damağınızda bıraktığı o orama en iyi baklavayı gösterir." dedi.

KİLOSU 50 LİRANIN ALTINDA OLMAZ

Baklava Ustası Erdi Kaplan da tüketicilerin baklava alırken mutlaka bir dilim tatması gerektiğini ve ona göre alması gerektiğini belirtti. Baklavanın damakta bıraktığı lezzetin çok önemli olduğunu anlatan Kaplan, "Kaliteli baklava altındaki sade yağından, ortasındaki yem yeşil fıstığından ve üzerinin altın sarısı olmasından kendini belli eder. Gaziantep dışında çok uygun fiyatlara baklava satan yerler var. Ama 50 liranın altında kesinlikle bu fiyatlar kurtarmaz. Çünkü yağın, fıstığın fiyatı kullanılan diğer malzemeleri düşünürsek asla kurtarmaz." diye konuştu.

Her müşteriye bir dilim baklava ikram ettiklerini anlatan Kaplan, "Bunun sebebi lezzetimizi sunmaktır. Gelen müşteri verilen ikramı beğenirse alır yoksa almaz. Ben buradan herkese söylüyorum. Almadan önce mutlaka tadına bakarak alsınlar. Sade yağın kokusunu fıstığın rehasını ve ilk ağıza alındığında o hış sesini alsınlar. Bu şekilde baklava almalarına tavsiye ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kentte, normal baklavanın kilogramı 75 liradan, havuç dilimi baklava 80 liradan, özel kare baklava 85 liradan, yeşil sarma ve bülbül yuvası baklava ise ortalama 110 liradan satılıyor.