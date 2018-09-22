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Yerli ürünlere gelen zamlar vatandaşı isyan ettirdi!

Fırsatçılar döviz kurundaki yükselişi fırsat bilip yerli ürünlere bile zam yaptı. Halden; 5 liraya çıkan kereviz sofraya 9.99 lira, incir 19.99 liraya geliyor. Yerli üründeki yüzde 200’leri bulan zamlar vatandaşı isyan etme noktasına getirdi.

22 Eylül 2018 Cumartesi 07:14
Yerli ürünlere gelen zamlar vatandaşı isyan ettirdi!

Fırsatçılar, market raflarından boy göstermeye devam ediyor. Sebze-meyveler fahiş fiyatlarla tezgahlara yerleşti. İstanbul Hali'nde kilogramı 5 lira olan kerevizin, markette tüketicinin karşısına 9.99 liraya çıkması dikkat çekti. İncirin de haldeki kilo fiyatı 5-10 lira arasında değişirken, markette 19.99 lirayı görmesi "Fırsatçılar iş başında" dedirtti.

'KERİZ DEĞİLİZ' İSYANI

Kerevizdeki yüzde 100, incirdeki yüzde 200 zam karşısında vatandaş, "Keriz değiliz, kereviz de yemeyeceğiz" dedi. Yine markette dikkat çeken ürünler arasında; kilogramı 12.99 lira olan salkım domates ve 14.49 lira olan çalı fasulye yer aldı. Halde ise salkım domatesin kilogramı 5 ila 8 lira arasında, çalı fasulyenin de 7 ile 10 lira arasında değişti. Öte yandan gıda markalarının gramaj oyununa da devam ettiği görüldü. Ülker Hanımeller bisküvi pakette 82 gram yazarken etikette 120 gram, Eti Yulaflı bisküvi pakette 125 gram iken etikette 133 gram olarak tüketiciye sunuldu.

Mevsimlerden incir zamanı. Ancak bu bereket tezgahlara uğramıyor. Halde 5 ila 10 TL arasında değişen incir, marketlerde 19.99'a satılıyor. Marketlerdeki etiketleri gören vatandaş "İncir değil altın zincir yiyoruz sanki" diyor.

(Takvim)

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 07:14
  1. İstanbul
  2. incir
  3. kereviz

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