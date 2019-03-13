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Kilosu 20 liraya alıcı bekliyor

Bilecik’te pazar tezgahlarında fiyatı ile adete el yakan çilek, kilosu 20 TL’den alıcı bekliyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 10:12
Kilosu 20 liraya alıcı bekliyor

Bilecik’te pazar tezgahlarında fiyatı ile adete el yakan çilek, kilosu 20 TL’den alıcı bekliyor.


Bilecik Merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda çileği gören vatandaşların yüzü gülerken, fiyatı ise el yakıyor. Kilosunun 20 lira olması sebebi ile istedikleri satış gerçekleştiremeyen tezgah sahipleri, çözümü gramlık kutularla çilekleri satmakta buldu.


Konu hakkında açıklama yapan çilek satıcısı Muharrem Karaca, “Çileklerimiz Antalya’nın Alanya ilçesinden geliyor. Kilosunu 20 TL’ye satıyoruz. Biz çözümü gramlık kutularla çilekleri satmakla bulduk. Gramlık kutuların içlerinde yarım kilo oluyor. Onları da 10 TL’ye satıyoruz. Çok fazla talep yok ama genelde bunu hamile kadınlar veya çocuklar alıyor. Fiyatlarımız havalar ısınınca düşer diye tahmin ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 10:12
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