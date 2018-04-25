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Kilosu 180 liradan satılıyor!

Tokat kebabının kilogram fiyatı 160 liradan 180 liraya porsiyonu ise 40 liradan 45 liraya yükseldi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:10
Kilosu 180 liradan satılıyor!

Coğrafi işaret tesciliyle dünya lezzet haritasına adını yazdıran Tokat kebabı, 3 asırdır özel ocaklarda pişirilerek servis ediliyor. İlkbaharla birlikte lokantalarda özel ocaklarda pişirilerek servis edilmeye başlayan Tokat Kebabı lezzetiyle damaklarda ayrı bir tat bırakıyor. Kuzu etine gelen zamla birlikte fiyatı artan Tokat kebabı, adeta cep yakıyor.

Sanayi sitesindeki lokantasında amca mesleğini 36 yıldır sürdüren 57 yaşındaki Abdullah Kışlalı, kuzu eti fiyatının artması nedeniyle Tokat kebabının porsiyonunda 5 lira kilogramında 20 lira zamlandığını söyledi.  Tokat kebabının kuzu eti, kuyruk yağı, patlıcan, domates, yeşil biber, patates, sarımsakların şişlere takılarak özel ocaklarda pişirilerek yapıldığını ifade eden Kışlalı, sezon başında olmalarına rağmen işlerin yoğunluğundan memnun olduklarını kaydetti.

YAPILIŞI MAHARET İSTİYOR

16 yıllık kebap ustası Recep Dündar ise özel kebap ocaklarında yapılan Tokat kebabının parçalar halinde kesilen kuyruk yağı, kuzu etlerinin arasına ince kesilmiş patates ve patlıcanın sıra ile şişe takılması ile hazırlandığını, başka bir şişe ise domates ve sarımsak takıldığını ifade etti. Kebap ocağının ortasında bulunan yatay demire şişlerin asıldığını belirten Dündar, fırının iki tarafında bulunan yatay bölümde yanan odunların ateşi ile yaklaşık 20-25 dakikada pişen kebabın tepsiye alınarak servis yapıldığını kaydetti. 

Nisan ayında başlayan Tokat kebabı sezonun Ekim ayına kadar devam ettiğini ifade eden Dündar, Tokat kebabının özel ocaklarda yapıldığına dikkat çekerek, "Kebap ocağını sabah saatlerinde yakarız. Öğle saatlerine kadar ısınan ocakta oluşan köz ve ateşte kebap pişirilir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 13:10
  1. Tokat kebabı

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