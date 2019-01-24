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Türkiye'de kilosu 1 lira ama kimse almıyor! Yurtdışına gönderilecek

Türkiye'nin en önemli tatlı su ürünleri üretim merkezlerinden biri olan Beyşehir Gölü'nde, kilosu 1 liradan satılan Çin sazanı yurt dışından yoğun ilgi görünce balıkçıların yeni umudu oldu.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:47
Türkiye'de kilosu 1 lira ama kimse almıyor! Yurtdışına gönderilecek

Beyşehir Gölü'nde geçimini balıkçılıkla sağlayan ve pullu sazan ile levrek popülasyonunun azalması üzerine yeni arayışlar içerisine giren balıkçılar,  gölün istilacı türlerinden olan ancak ekonomik değer taşımayan Çin sazanı yurt dışından ilgi görünce yönünü bu balığa çevirdi.

Gölden bolca çıkan Çin sazanı için ağ atmaya başlayan balıkçılar, avladıkları balığı kilogramı 1 lira karşılığında alıcılara teslim ediyor. Kış mevsimi ile birlikte avlanma miktarının fazla olması ise balıkçıların yüzünü  güldürüyor.

Gölde balıkçılık yapan Öcal Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada,  Beyşehir Gölü'nde diğer türlerin avlanamaması nedeniyle gözlerini Çin sazanı  avına çevirdiklerini belirterek, "Bugünlerde göl sularından bolca  çıkıyor.  Emeğimizin karşılığını alabiliyoruz. Kilosunu 1 liraya veriyoruz. İç piyasada  fazla yenen bir balık değil ama ucuzluğu sebebiyle Suriyeliler tarafından çok  tüketiliyor. O yüzden, Suriye'ye gönderiliyor." dedi.

Balıkçı Mevlüt Kavaklı ise kendileri için geçim kapısı olan sazan  balığının elektroşokla yapılan avlanma ve bilinçsiz avcılık nedeniyle azaldığını  anlattı.

Levrek popülasyonunun da azaldığını aktaran Kavaklı, "Şu anda  açıklarda zaten balık yok. Kıyı kesimlere yoğun Çin sazanı geliyor. Ama bu  balığın avı da epey zahmetli oluyor. Ağı sermesi de takılan balığı toplaması da  bir dert. Toplarken ağımıza da zarar veriyor. Gölün istilacı balığı ama bu  mevsimde balıkçıların umudu haline geldi." ifadelerini kullandı.

"Bugün 6 kasa balık vardı, yüzümüz güldü"

Ramazan Çelik 15 yıldır balıkçılık yaptığını dile getirerek, şunları  kaydetti:

​"Daha önce Beyşehir Gölü'nde balık miktarı fazlaydı, bol kazanç elde  ediyorduk. Son yıllarda tersine bir durum yaşanıyor. Son 3-4 yıldır elektroşokla  yapılan avcılık, özellikle sazan balığını tamamen bitirdi. Sazan artık ağlara  vurmaz hale geldi. Artık Çin sazanına talim ediyoruz. Ağlara vuran balık çok  olursa para kazanıyoruz, her gün de aynı oranda çıkmıyor. Ama yine de üç beş  kuruş evimize ekmek götürebilmek için mesai yapıyoruz. Bugün 6 kasa balık vardı,  yüzümüz güldü. İnşallah daha çok avlar, daha çok gelir elde ederiz."

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 07:47
  1. Beyşehir Gölü
  2. ekonomi
  3. Çin sazanı

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