0553 313 94 23

Kilometrelerce yoldan su taşıdılar

Milas’ta TEMA Vakfı öncülüğünde düzenlenen Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında 3 bin yıllık tarihi su kemerlerinin izinde yürüyüş yapılarak, Akgedik Barajı’ndan temsili olarak alınan su Hekatomnos Kutsal Alanı’na taşındı.

25 Mart 2019 Pazartesi 15:28
Kilometrelerce yoldan su taşıdılar

Milas’ta TEMA Vakfı öncülüğünde düzenlenen Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında 3 bin yıllık tarihi su kemerlerinin izinde yürüyüş yapılarak, Akgedik Barajı’ndan temsili olarak alınan su Hekatomnos Kutsal Alanı’na taşındı.


TEMA Vakfı; Milas’taki üyeleri, üniversite öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla Dünya Su Günü etkinlikleri çerçevesinde gelenekselleştirilen ve bu yıl 4’üncüsü yapılan “Su Zinciri Farkındalık Yürüyüşü” düzenledi.


TEMA Vakfı Milas Sorumlusu Mehmet Nergiz öncülüğünde bu yıl dördüncüsü düzenlenen su zinciri yürüyüşü, sabah saatlerinde Atapark’tan başladı.


Etkinliğe; TEMA Vakfı Milas İlçe Temsilciliği, Datça, Muğla, Boğaziçi Mahallesi, Güllük Mahallesi, MİDOSK, Karyalılar Koşu Grubu destek verdi.


İlçedeki su kemerlerini takip ederek Akgedik Barajı’na ulaşan kafile, buradan testiye su doldurarak aynı güzergâh üzerinden Hekatomnos Kutsal Alanı’na ulaştılar. Toprak testiyle taşınan temsili su, Hekatomnos Kutsal Alanı’ndaki kültür varlıklarının üzerine döküldü. Toplamda, 14 kilometre yol yüründü.


TEMA’lılar aynı zamanda, Akgedik Barajı’nda mesire alanı olarak kullanılan yerde çöp toplama etkinliği de gerçekleştirdi.


“Suyun kıymetini bilmeliyiz! Binlerce yıl önce yaşayanlar suya kavuşmak için bu tarihi kemerleri inşa etmişler ve suyu merkeze getirmişler. Bu yürüyüşte onların ne zorluklar yaşadığını ne çabalar sarf ettiklerini görmüş olduk.” diyerek suyun önemine dikkat çeken TEMA Vakfı Milas Sorumlusu Nergiz, suyun sadece insanlık için değil doğa için de yaşam kaynağı olduğunu söylediler.


Etkinlik, Hekatomnos Kutsal Alanı’nın gezilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:28
  1. fotoğraf
  2. doğa
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yıldırım çifti Gebze-Halkalı treninde yolculuk yaptı
    1. Yıldırım çifti Gebze-Halkalı treninde..
    2. Bakan Pakdemirli: “Darbeleri..
    3. Adana merkezli 34 ilde FETÖ’nün askeri..
    4. MHP Lideri Bahçeli Twitter'dan..
    5. Dedeleri ile birlikte yaptıkları..
    6. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    7. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:..
    8. Kilometrelerce yoldan su taşıdılar
    9. 'Yumurta çocuk' sessizliğini bozdu:..
    10. Minikler gök cisimlerini Forum..
    11. Başkan Memduh Büyükkılıç: "Çerkez..
    12. Başkan Adayı Yazıcı: ”Ceza keserek..
    13. Elif’in Düşleri Gercüşlü çocuklarla..
    14. Palancıoğlu’ndan İldem’de gönüllere..
    15. UEFA'dan Türk hakeme görev
    16. 263 adet su sayacını çalan hırsızlar..
    17. “ATM kilitlenmeleri çözüldü”
    18. Kızılay’ın geleceği Ankara’da görüşüldü
    19. Sebze kasalarında 34 kilogram..
    20. İran’daki ekonomik kriz Antalya’da 5..
    21. Muhsin Yazıcıoğlu anısına resim..
    22. İstikbal Mobilya Kayserispor, Adana..
    23. Urartu Göz’den enflasyona inat indirim..
    24. UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev
    25. Van-Bahçesaray yolunun tek şeridi..
    26. Fatih Terim 'ibra' krizine el attı!
    27. Gözaltına alınan HDP’liler serbest
    28. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağrı..
    29. Ülkede korkunç tablo! Her yıl 12 bin..
    30. Afrikalılar "ortak pazar" için..
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!
    Bosna'da Ermeniler, oteldeki Türk bayrağını indirdi... Türkler otele gidip mesajı verdi!