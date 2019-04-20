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3 TIR birbirine girdi... 10 kilometre kuyruk oluştu

Kocaeli’nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu’nda 3 tırın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken, Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometre kaza oluştu. Yolda oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 06:50
3 TIR birbirine girdi... 10 kilometre kuyruk oluştu

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi TEM otoyolu Hatipköy Viyadüğü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyri halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 K 3834 plakalı tır, aynı istikamette yavaşlayan Kadir Biçer idaresindeki 41 B 7215 plakalı tıra arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan Emrah Maral yönetimindeki 06 EY 0066 plakalı tır da duramayarak kaza yapan tırlara arkadan çarptı. Kazada ismi öğrenilemeyen tır sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Kısa süre sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri tarafından tırın kupa kısmında sıkışan sürücü kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada uzun araç kuyrukları oluştu

Kaza sebebi ile trafiğe kapanan TEM Otoyolu Ankara istikametinde yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluştu. Yolda güvenlik önlemleri alan ekipler tarafından yolun 1 şeridi trafiğe açıldı. Durma noktasına gelen trafik, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Yolda oluşan kilometrelerce uzunluğundaki trafik havadan görüntülendi.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 06:19
  1. Ankara
  2. kocaeli
  3. izmit
  4. TEM

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