Kilo vermekte resmen zorluk çekenler için sürpriz paylaşım: Çok az protein ile yağlar çıkmaya başladı! Önceden sinyal veren o sebepler

Bazı kişiler canları ne istese yiyebilir ve yine de kilo almazlar. Bunun temel sebebi metabolizma hızlarının yüksek olmasıdır. Hızlı metabolizma, tüketilen gıdaları kısa sürede yakar ve yağ olarak depolanmasını önler. Bazı kişilerse sık sık spor yapsa ve yediklerine dikkat etse bile bölgesel olarak kilo almaktan kurtulamaz.

Fazla kilolardan kurtulmak için metabolizma hızının yüksek tutulması önemlidir. Besinler tüketildikten sonra vücutta çeşitli kimyasal tepkimelere karışır. Bunun sonucunda karbonhidrat, yağ ve protein gibi maddeler oluşur. Bunlar, kişinin metabolik aktivitesi üzerinde doğrudan etkilidir.

METABOLİZMAYI YAVAŞLATAN 7 UNSUR

Beslenme uzmanları, bölgesel zayıflamak ve fazla kilolardan kurtulmak isteyenlere metabolizma hızını arttırma tavsiyesinde bulunuyor. Bunun için kilo vermeyi engelleyen 7 hatadan kaçınmak önem taşıyor. Bunların başında tatlı tüketimi geliyor. Tatlı yedikten sonra vücutta kan şekeri seviyesi hızla artar ve pankreas insülin salgılar. Bu hormon şekeri kan dolaşımındaki hücrelere taşır ve vücutta çok az şeker kaldığından metabolizma yavaşlar.

Uzmanlar düzensiz beslenmenin de metabolik aktiviteyi yavaşlattığını söylüyor. Az kalori yakmak vücudu ekonomi moduna geçirir. Çok az protein yemek de iyi değildir. Fındık, yumurta, et ve baklagiller protein bakımından yüksektir. Bu besinleri tüketmek, sindirim sırasında çok fazla enerji harcanması gerektiğinden metabolizma hızını yüksek tutar.

KİLO VERİRKEN METABOLİZMA HIZINA DİKKAT

Alkol metabolizmayı yavaşlatır ve daha çabuk yağlanmaya neden olur. Hamburger, patates kızartması ve diğer fast food yiyecekler doymuş yağ oranı bakımından yüksektir. Bu yağlar çok yavaş sindirilir ve yağlar kısa sürede vücutta birikmeye başlar.

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Bütün gün ofiste oturarak çalışanlar ve fiziksel aktivite yapmayanların hareketli bir hayat tarzı benimsemesi gerekiyor. Akşam saatlerinde yapılacak yürüyüşler veya hafta sonu koşuları gibi hareketli bir yaşam tarzı vücudun metabolizma hızını yüksek tutuyor.