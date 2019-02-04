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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de kamera sistemleri üst seviyede

Ulaşımda 43 ile bağlantıyı sağlayan geçiş noktası olduğu için "kilit kavşak" olarak bilinen ve birçok önemli tesisin yer aldığı Kırıkkale'de, güvenliğin sağlanması amacıyla 353 KGYS ve 65 PTS kamerası bulunuyor

04 Şubat 2019 Pazartesi 12:04
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de kamera sistemleri üst seviyede

KIRIKKALE (AA) - Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, güvenliği sağlamak amacıyla Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarından yararlanılıyor.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürlüğü Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğünde bulunan KGYS merkezini ziyaret ederek, Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu ve Şube Müdürü Yasin Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sezer, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 43 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'nin aynı zamanda kritik öneme sahip birçok tesise de sahip olduğunu söyledi.

Bu açıdan güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde almaları ve personelin yanında teknolojiyi de en iyi şekilde kullanmaları gerektiğini ifade eden Sezer, şöyle konuştu:

"İlimiz KGYS noktasında gayet iyi durumda ve tüm kamera sistemlerimiz çalışıyor. Aynı zamanda sisteme entegre olmayan yerel imkanlarla kurulan kamera sistemleri var. Bunların da sisteme entegresi konusunda arkadaşlarımız çalışma yapıyor. Jandarmanın da KGYS konusunda kabiliyetlerini artırıyoruz. Yeni yılda hedefimiz asayiş, hırsızlık ve diğer konularda ilin durumunu daha iyi seviyelere çıkarmak. Önümüzdeki ay içerisinde bekçilerimiz de sisteme dahil oluyor."

Kırıkkale'de polis ve jandarma bölgelerinde 353 KGYS kamerası ile 65 PTS kamerası hizmet veriyor.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 12:04
  1. İl Emniyet Müdürlüğü
  2. kamera
  3. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS)
  4. Kırıkkale
  5. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer

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