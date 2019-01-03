0553 313 94 23

Kilis'teki Çalık Camisi eski haline kavuşuyor

Zeytin Dalı Harekatı sırasında Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarının roketli saldırısında büyük hasar gören Kilis'teki Çalık Camisi'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi

03 Ocak 2019 Perşembe 13:56
Kilis'teki Çalık Camisi eski haline kavuşuyor

ANKARA (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırıda büyük hasar gören Çalık Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2005 yılı içerisinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan cami, Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği sırada Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca gerçekleştirilen roketli saldırıda büyük hasar gördü. Ağır tahribat meydana gelen cami için ivedi bir şekilde projeler hazırlandı.

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandıktan sonra 16 Mart 2018'de ihalesi yapılan caminin, 23 Mart 2018'de yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak restorasyonuna başlandı. Caminin restorasyon çalışmaları, bir yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi.

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde Kilis'e atılan iki roket, Çalık Camisi ile bir eve isabet etmiş, akşam namazı için camide bulunan cemaatten 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 sivil yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 13:56
  1. Kilis Çalık Camii
  2. kitabe
  3. restorasyon

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la güvenlik alanında da temas ve iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz. Özellikle savunma sanayinde yapabileceğimiz çok şeyler var."
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'la..
    2. HDP'li isme 26 yıla kadar hapis istemi
    3. Erdoğan: "Çatışmalardan zarar gören..
    4. Paralı poşete sosyal medyadan tepki..
    5. Güvenilir insanlara ihtiyacımız var!
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın siyasi..
    7. Af isteyen futboluyu kapının önüne..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak'ın kendi..
    9. Dakar Rallisi heyecanı başlıyor
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Irak ile..
    11. 21 gram
    12. "Çin Afrika ülkelerine desteğini..
    13. Flash TV'nin yayını kesildi
    14. Başkan Erdoğan Irak Cumhurbaşkanıyla..
    15. Fatih Terim onayladı! Galatasaray'da..
    16. Jandarma tek tek aradı!
    17. Bakan Selçuk'tan araştırma görevlisi..
    18. "İnsanlar yaşadıkları kentten keyif..
    19. Kasımpaşa'da ikinci yarı hazırlıkları
    20. Fenerbahçe'de Volkan Demirel affedildi
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor