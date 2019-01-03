Kilis'teki Çalık Camisi eski haline kavuşuyor

ANKARA (AA) - Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesindeki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırıda büyük hasar gören Çalık Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2005 yılı içerisinde Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu tamamlanarak ibadete açılan cami, Zeytin Dalı Harekatı'nın devam ettiği sırada Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca gerçekleştirilen roketli saldırıda büyük hasar gördü. Ağır tahribat meydana gelen cami için ivedi bir şekilde projeler hazırlandı.

Gaziantep Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandıktan sonra 16 Mart 2018'de ihalesi yapılan caminin, 23 Mart 2018'de yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak restorasyonuna başlandı. Caminin restorasyon çalışmaları, bir yıldan kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi.

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından 24 Ocak 2018 tarihinde Kilis'e atılan iki roket, Çalık Camisi ile bir eve isabet etmiş, akşam namazı için camide bulunan cemaatten 2 kişi hayatını kaybetmiş, 11 sivil yaralanmıştı.