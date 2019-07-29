Kilis’teki Afrin çöplüğü temizleniyor Kilis’te, Afrin köprüsü yakınlarındaki çöpler temizlenmeye başlandı.

Kilis’te, Afrin köprüsü yakınlarındaki çöpler temizlenmeye başlandı.

Kilis-İslahiye Karayolu üzerindeki Afrin Köprüsü yakınlarındaki şantiyede bulunan çöpler, Kilis Valisi Recep Soytürk’ün talimatının ardından temizlenmeye başlandı. Çevre ve insan sağlığını tehdit eden ve çevreye pis koku yayan çöplükteki temizleme çalışmaları Kilis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer, Genel Sekreter Yardımcısı Halil Veli Önal ve Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü İbrahim HalilNacaroğlu tarafından yerinde incelendi.

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