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Kilis'te yoğun sis

24 Aralık 2018 Pazartesi 01:47
Kilis'te yoğun sis

KİLİS (AA) - Kilis kent merkezi ile Elbeyli, Polateli ve Musabeyli ilçelerinde sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinin yanı sıra Polateli ve Musabeyli ilçelerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü.

Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor.

Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin, etkisini sabah saatlerinde kaybetmesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 01:47
  1. Kilis
  2. Kilis-Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahı
  3. sis lambaları
  4. Yoğun Sis

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