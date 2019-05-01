Kilis’te yine traktör kazası: 1 ölü
Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıbademli köyünde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.01 Mayıs 2019 Çarşamba 08:51
Kilis’in Musabeyli ilçesine bağlı Aşağıbademli köyünde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre Ali Yener kontrolündeki 79 AP 461 traktörsürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda devrildi.
Kazada Aşağıbademli köyü muhtarı Mehmet Yener’in babası Ali Yener hayatını kaybetti.
Yener’in cenazsesi yarın köyde ikindinamazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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