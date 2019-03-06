Kilis’te Yeşilay Haftası kutlamaları

Yeşilay Kilis Şubesi Başkanı Ahmet Zorlu ile yönetim kurulu üyeleri Yeşilay haftası nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ediyor.

Yeşilay Haftası münasebetiyle Yeşilay Kilis Şubesi Başkanı Ahmet Zorlu ile yönetim kurulu üyeleri Kilis Valisi Recep Soytürk’ü makamında ziyaret etti. Başkan Zorlu, “Valimizin bizlere göstermiş olduğu sıcak ilgi alakadan dolayı kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz” dedi

Zorlu ile yönetim kurulu üyeleri daha sonra Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Doğan Karacoşkun’u ziyaret etti. Zorlu, “Her zaman 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Mustafa Doğan Karacoşkun’nun kendilerine vermiş oldukları tüm desteklerden dolayı en kalbi duygularımızla teşekkür ederim” diye konuştu.

Yeşilay Kilis Şubesi Başkanı Ahmet Zorlu ile yönetim kurulu üyelerinin Yeşilay Haftası nedeniyle ziyaretlerine devam edeceği bildirildi.