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Kilis’te yeni doğan bebeklere "hoş geldin" hediyesi

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18 Temmuz 2019 Perşembe 13:42
Kilis’te yeni doğan bebeklere "hoş geldin" hediyesi

Kilis Belediyesi tarafından yeni doğan bebeklerin ailesine yapılan ziyaretlerde "hoş geldin" hediyelerinin dağıtımı sürdürülüyor


Kilis belediyesi Gıda bankası tarafından ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtımı sürerken yeni doğan bebeklerin aileleri de unutulmuyor. Yapılan ziyaretlerde, bebek sahibi olmanın mutluluğunu yaşayan ailelere çeşitli hediyelerin yer aldığı paketler hediye ediliyor. Paketlerde ise bebek battaniyesi, zıbın, önlük ve ilk aylarda ihtiyaç duyacağı malzemeler yer alıyor.


Ailelere verilen "Hoş geldin" hediyelerinin hayırlı olmasını dileyen Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, tüm belediye personeli ile birlikte Kilis’e hizmet etmek için yoğun özveri sergilediklerini belirterek, hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi.


Bulut, Kilis Belediyesi olarak yıkık ve harabe durumdaki evlerde yaşayan, maddi imkanları olmayan ailelere destek amacıyla da çalışma başlattıklarını hatırlatarak, yapılan detaylı incelemelerin ardından gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini onararak, sıcak ve yaşanılacak yuva haline getirdiklerini de sözlerine ekledi

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 13:42
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