Kilis’te uyuşturucu operasyonu Kilis’te bir otomobilde yapılan aramada 46 kilo 200 gram toz esrar, 8 bin 500 Suriye Lirası, 4 bin 200 dolar ile 850 TL ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Kilis’te bir otomobilde yapılan aramada 46 kilo 200 gram toz esrar, 8 bin 500 Suriye Lirası, 4 bin 200 dolar ile 850 TL ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kocabeyli Jandarma Karakolu ekipleri, Kilis-İslahiye karayolunda Suriye uyruklu M.A. yönetimindeki 79 DY 464 plakalı kiralık otomobili durdurdu. Otomobildeki valiz içerisinde 218 paket toplam 46 kilo 200 gram toz esrar, 8 bin 500 Suriye Lirası, 4 bin 200 Amerikan Doları ile 850 Türk Lirası ele geçirildi.Şüpheli M.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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