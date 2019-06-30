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Kilis’te trafik kazası: 3 yaralı

Kilis’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

30 Haziran 2019 Pazar 16:11
Kilis’te trafik kazası: 3 yaralı

Kilis’te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan otomobildeki 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, M.İ.S. yönetimindeki 27 BGZ 08 plakalı otomobil, Kilis-Gaziantep Karayolu Seve Barajı yakınlarında yoldaki taşa çarptı. Çarpma sonucunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan İ.S., B.S. ve F.S. olay yerine çağrılan ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 16:11
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