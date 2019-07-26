Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı
Kilis’te, iki otomobilin çarpışması sonucu otomobilin sürücüleri yaralandı.26 Temmuz 2019 Cuma 15:07
Kilis’te, iki otomobilin çarpışması sonucu otomobilin sürücüleri yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu Şeyh Mansur kavşağında M. P. yönetimindeki 79 AT 810 plakalı otomobil ileN.Ç. yönetimindeki 34 SN 5872 otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri M.P. ile N.Ç. yaralandı. Yaralanan iki sürücü 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
YORUM YAZ