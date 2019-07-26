Kilis’te trafik kazası: 2 yaralı Kilis’te, iki otomobilin çarpışması sonucu otomobilin sürücüleri yaralandı.

Kilis’te, iki otomobilin çarpışması sonucu otomobilin sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çevreyolu Şeyh Mansur kavşağında M. P. yönetimindeki 79 AT 810 plakalı otomobil ileN.Ç. yönetimindeki 34 SN 5872 otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri M.P. ile N.Ç. yaralandı. Yaralanan iki sürücü 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.