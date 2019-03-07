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Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonu

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

07 Mart 2019 Perşembe 14:29
Kilis'te terör örgütü DEAŞ operasyonu

Kilis'te, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Suriye'deki çatışma bölgelerinde terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen 4 kişinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı bilgisine ulaşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Akıncı Köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, H.A, S.B, M.T. ve Z.U'yu, yanlarında 10 çocukla ülkeye giriş yaptığı sırada yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı, Z.U, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüpheliler S.B. ve M.T. ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı çıkartıldığının belirlenmesi üzerine İstanbul'a gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:29
  1. İstanbul
  2. 4 gözaltı
  3. deaş
  4. Kilis
  5. sınır hattı
  6. terör örgütü

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