Kilis'te terör operasyonu Terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

KİLİS (AA) - Kilis'te, terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu B.C'nin çatışmalı bölgelerdeki terör örgütü DEAŞ üyeleriyle irtibat halinde olduğunu belirledi. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, kent merkezinde düzenledikleri operasyonda şüpheliyi gözaltına aldı. Hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem başlatılan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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