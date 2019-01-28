Kilis'te terör operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te sınır hattında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, bir grup teröristin yasadışı yollarla Türkiye'ye gireceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Demirışık köyü Suriye sınır hattında önlem alan ekipler, 6'sı Endonezya, biri Filistin, biri Mısır, biri Suriye uyruklu 9 kişi ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheliyi yakaladı.

Karakola götürülen şüphelilerden Mısır uyruklu H.A. ve Filistin uyruklu A.H'nin terör örgütü DEAŞ, Suriye uyruklu F.M'nin ise PKK/PYD üyesi olduğu belirlendi.

Haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan adli işlem başlatılan 3 şüpheli ile göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen N.T, B.E. ve M.İ. sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İşlemleri tamamlanan Endonezya uyrukluların ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.