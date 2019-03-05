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Kilis’te taziye evi törenle açıldı

Hayırsever Mehmet Kara tarafından bağışlanan arsa üzerine 3 katlı taziye evi yaptırılarak hizmete açıldı.

05 Mart 2019 Salı 15:00
Kilis’te taziye evi törenle açıldı

Hayırsever Mehmet Kara tarafından bağışlanan arsa üzerine 3 katlı taziye evi yaptırılarak hizmete açıldı.


Hacı Musa ve Elif Kara taziye evinin açılışına Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, çok sayıda davetli katıldı.


Taziye evinin açılışında kısa bir konuşma yapan Mehmet Kara, Taziye evinin yapılmasında katkı sağlayan, destek veren herkese teşekkür ettiğini ifade etti


Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, yaptığı konuşmada, Kilis’e bir çok hizmet yaptıklarını ancak en çok mezarlığa yapılan yatırımlardan dolaya teşekkür aldıklarını ifade ederek, “Bazı hizmetler varki ayda bir teşekkür alıyorsunuz, bazı hizmetler varki yılda bir teşekkür alıyorsunuz. Bazı hizmetler var ki her dakika teşekkür alıyorsunuz. Kilis’te 500 bin ton asfalt döktük. Her gün insanlar evlerinden kalkıyor. Dışarı çıkıyor, o asfalta basıyor. Ama ayda yılda bir teşekkür ediyor. Mezarlığa yaptığımız asfalttan dolayı haftada en sık bir mezarlığa giden, ayda bir gidilen mezarlıktan dolayı her gün teşekkür ediyorlar. Cenaze hizmetlerinden dolayı her gün teşekkür ediyorlar. Ama diğer hizmetlerden ayda bir teşekkür ediyorlar. Buda neyi gösteriyor, bazı hizmetlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.Bizim Kilis insanın değerini ve kalitesini gösteriyor. Çünkü geçmişine sahip çıkmayan, geleceğine sahip çıkması mümkün değildir” dedi.


Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Hasan Kara’nın Kilis’e ilkleri imza attığını ifade ederek, “Böyle bir güzel hizmeti sunulmasında katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Dünyada iki gerçek var, biri gelişimiz, biri gidişimiz. Bunların dışındakilerin hepsi bir arpa boyu kadar yol kat etmektir. Gelişimiz gerçek, gidişimiz gerçektir. Mühim olan bu arpa boyu kadar olan yolun dışında amel defterinin kapanmasıdır. Bunun dışında bir amaca hizmet etmek, oda nedir, ‘insanlığa hizmet etmek, bizden sonraki nesillere hizmet etmektir’ sadakayı cariye ile amel defterimizi kapatmamak, en büyük amacımızdır” diye konuştu.


Daha sonra Hacı Musa ve Elif Kara taziye evinin açılışı dualar ile açıldı.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 15:00
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