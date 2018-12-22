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Kilis’te silahlı kavga: 2 yaralı

22 Aralık 2018 Cumartesi 16:12
Kilis’te silahlı kavga: 2 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'in Musabeyli ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Musabeyli ilçesine bağlı Tahtalikaradut köyündeki zeytinlikte zeytin toplayan Sait Yılmaz (65) ve akrabası Ümit D. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine Ümit D. evden getirdiği av tüfeğiyle Sait ile oğlu Şıhmehmet Yılmaz’a (26) ateş ederek, yaraladı.

Yaralanan baba, oğul ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, Ümit D, gözaltına alındı.

Sait Yılmaz’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 16:12
  1. 2 Yaralı
  2. Kilis
  3. silahlı kavga

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