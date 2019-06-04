Kilis’te silahlı kavga: 1 ölü
Kilis’te iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.04 Haziran 2019 Salı 12:01
Kilis’te iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, sabah 05.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde iki gurup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine silah ta kullanılması sonucu Aydın Arpaç (35) yaralandı. Yaralanan Aydın Arpaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kavgaya karışan R.A. ile çok sayıda kişi gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.
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