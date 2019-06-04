Kilis’te silahlı kavga: 1 ölü Kilis’te iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Kilis’te iki grup arasında çıkan kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, sabah 05.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Çengel Caddesi üzerinde iki gurup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine silah ta kullanılması sonucu Aydın Arpaç (35) yaralandı. Yaralanan Aydın Arpaç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken kavgaya karışan R.A. ile çok sayıda kişi gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.

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