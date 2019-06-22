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Kilis'te "saman" kavgası: 5 yaralı

Elbeyli ilçesinde saman toplama konusunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

22 Haziran 2019 Cumartesi 16:15
Kilis'te "saman" kavgası: 5 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde saman toplama konusunda iki gurup arasında çıkan kavgada silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinden saman toplamak için Kilis'e gelen bir grup işçi ile Elbeyli Kılcan köyünde oturan saman sahibi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda G.A, A.A. ve M.A. av tüfeğiyle, A.A. ile H.A. ise darp sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 16:15
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