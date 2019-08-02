Kilis’te salça telaşı sürüyor Kilis’te vatandaşlar, domates salçasını kendi elleriyle evlerinde yapmayı tercih ediyor.

Kilis’te vatandaşlar, domates salçasını kendi elleriyle evlerinde yapmayı tercih ediyor.

Kilisli hanımlar, yerli domatesinpiyasaya çıkmasından sonra salça yapma geleneğini yüzyıllardan beri sürdürüyor. Kilis’te, bahçelerden toplanan domatesler, odun ateşinde kaynatıldıktan sonra tepsilere dökülerek güneşte suyunun çekilmesinden sonra iyice katılaşan domates salçası bidonlara doldurularak, tüketilmek üzere buz dolaplarına veya serin yerlere kaldırılıyor.

Kilisli ev hanımları, yüz yıllardan beri gelenek olarak süren salça yapma alışkanlığını sürdürürken kentte fabrikasyon salçalarının kentte tercih edilmiyor.

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