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Kilis’te sahte içki operasyonu

Kilis’te, polisinbir eve düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
Kilis’te sahte içki operasyonu

Kilis’te, polisinbir eve düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kent merkezinde bir evde içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Bir evde yapılan 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki, 4 litre katkı maddesi ile dolum yapmakta kullanılan serum hortumları, çeşitli markalara ait etiketler ve Rusça bandrol ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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