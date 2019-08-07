Kilis'te sahte içki operasyonu Operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi, bir zanlı gözaltına alındı.

Kilis'te bir eve düzenlenen operasyonda 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir evde içki imalatı yapıldığı bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evde 245 litre etil alkol, 607 şişe sahte içki, 4 litre katkı maddesi ile dolum yapmakta kullanılan serum hortumları, çeşitli markalara ait etiketler ve Rusça bandrol ele geçirdi. Ekipler olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.