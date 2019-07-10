Kilis’te ruhsatı olmayan iş yerleri kapatılıyor
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından iş yeri açma çalışma ruhsatını almayanların iş yerleri kapatılarak mühürlenmeye başlandı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:45
Kilis Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından iş yeri açma çalışma ruhsatını almayanların iş yerleri kapatılarak mühürlenmeye başlandı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kilis genelindeesnaflara yönelik olarak bütün uyarı ve verilen sürelere rağmen iş yeri açma ve çalışma ruhsatını almadan faaliyete devam eden işyerleri kapatıldı. Kapatılan iş yerlerinin büyük bölümü Suriyeliler’e ait olduğu öğrenilirken, Zabıta Müdürlüğünün denetimlerinin artarak süreceği bildirildi.
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