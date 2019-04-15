Kilis’te park ve bahçelere özel bakım Kilis Belediyesi Kilis’i daha yaşanılabilir hale getirmek için dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor.

Kilis Belediyesi Kilis’i daha yaşanılabilir hale getirmek için dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor.

Kilis Belediyesine bağlı, Park ve Bahçe Müdürlüğü ekipleri, Üniversite çevresinde büyüyen otların temizliği, TOKİ Karataş Bölgesi ağaçlandırma çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akpınar Mesire Alanı yolu asfaltlama öncesi altyapı düzenleme, Şörhabil Meydanı yanı yürüyüş yolu ve kaldırım yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız şekilde çikolata üretimi yapan iş yerini tespit ederek gerekli işlemlerin ardından iş yerini mühürledi.

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