Kilis'te otomobilin çarptığı çocuk öldü

KİLİS (AA) - Kilis'te otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil, Ekrem Çetin Kavşağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli İman El-Hammud'a (10) çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonucu çocuğun öldüğü belirlendi. Çocuğun cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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