Kilis'te otomobilin çarptığı çocuk öldü

Kilis'te otomobilin çarptığı çocuk öldü28 Haziran 2019 Cuma 11:07
KİLİS (AA) - Kilis'te otomobilin çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Mehmet Yılmaz yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil, Ekrem Çetin Kavşağı civarında yolun karşısına geçmeye çalışan Suriyeli İman El-Hammud'a (10) çarptı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonucu çocuğun öldüğü belirlendi.
Çocuğun cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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