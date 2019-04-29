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Kilis’te ’mototaksi’ dönemi

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29 Nisan 2019 Pazartesi 11:41
Kilis’te ’mototaksi’ dönemi

Türkiye’nin en çok motosikletin bulunduğu il olan Kilis’te, tüm ikaz ve uyarılara rağmen motosikletle yük taşıyanların neden olduğu motonakliye görüntülerin ardından şimdi de tek kişilik motosikletle 3-4 kişinin seyahat ettiği mototaksi görüntüleri dikkat çekiyor


Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Kentte havaların ısınmasıyla birlikte motosiklete binenlerin sayısında da artış yaşanıyor. Tek kişilik motosikletlerle çeşitli yüklerin taşınması görüntülerinin sık sık ortaya çıktığı kentte tüm uyarılara rağmen şimdi de tek kişilik motosiklete 3-4 kişilik aileleri ile seyahat görüntüleri dikkat çekiyor. Hiçbir güvenlik önlemi almadan trafikte seyir eden motosikletliler hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atıyor.


Sürücüler ise motosikletin yakıtının az olması ve trafikte motosiklet ile ulaşımın daha kolay olması nedeniyle motosikleti tercih ettiklerini söylediler.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 11:41
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