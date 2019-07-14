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Kilis’te motosiklet uygulamaları artırıldı

Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletler üzerinde uygulamalar sıklaştırıldı.

14 Temmuz 2019 Pazar 11:21
Kilis’te motosiklet uygulamaları artırıldı

Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından motosikletler üzerinde uygulamalar sıklaştırıldı.


Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte motosiklet kullananların sayısında artış yaşanması, motosikletlerin karıştığı kazalarda yoğunlaşması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kilis ve ilçelerinde motosikletler üzerinde uygulamaları attırdı. Egzozları çıkararak motosikleti bağırtanlar, motosikletin önünü kaldırarak trafiği tehlikeye düşürenler, motosikletler ile yarış yapanlar ve kurallara uymayanların yakalanması için motosikletler üzerinde 24 saat esasına göre uygulamalar yapılıyor. Motosikletlerin egzozundaki susturucuları çıkaran, kurallara uymayanların motosikleti trafikten men ediliyor. Kilis’te trafikteki tüm araçların yüzde 50’si motosikletlerden oluşuyor.

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 11:21
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