Kilis’te Milli Birlik Yürüyüşü’ne binlerce kişi katıldı Kilis’te 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.

Kilis’te 15 Temmuz’un yıldönümü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.

Kilis Valiliği organizesinde gerçekleştirilen Milli Birlik yürüyüşüne Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Yürüyüşte yüzlerce jandarma özel hareket ile polis özel hareket timleri de vatandaşların arasına karışarak beraber yürüdü. Türk bayrakları ile eski Valilik önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesini takip ederek, Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.