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Kilis'te mazot dökülen soba alev aldı: 3 yaralı

23 Ocak 2019 Çarşamba 12:48
Kilis'te mazot dökülen soba alev aldı: 3 yaralı

KİLİS (AA) - Kilis'te mazot dökülen sobanın alev alması sonucu çıkan yangında Suriyeli anne ile 2 çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hindioğlu Mahallesi Hasırcı Sokak'taki 3 katlı bir evin teras katında yaşayan Suriyeli ailenin fertleri, ısınmak için kullandığı sobaya mazot döktü.

Sobanın alev alarak devrilmesi sonucu çıkan yangında, anne Mine Kürdi ile çocukları Biten ve Tarık Muhtat yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanık oluştuğu öğrenilen yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 12:48
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