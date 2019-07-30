Kilis’te kenevir operasyonu Kilis’in Musabeyli ilçesinde ormanlık alana 4 ayrı noktaya ekilmiş vaziyette 108 kök hint keneviri ele geçirildi.

Kilis’in Musabeyli ilçesinde ormanlık alana 4 ayrı noktaya ekilmiş vaziyette 108 kök hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, narkotik köpeği “Palan” eşliğinde Musabeyli ilçesine bağlı Topallar köyü yakınlarında ormanlık alan içerisine 4 farklı noktaya ekilmiş 108 kök hin keneviri bitkileri sulama amacıyla kullanılan su hortumu ve su bidonları ele geçirildi.Kilis Cumhuriyet Baş savcılığının talimatıyla hin kenevirini eken kişilerin tespit edilmesi içinİl Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturmaya başlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.