Kilis'te karbonmonoksit zehirlenmesi

KİLİS (AA) - Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi öldü, 1 kişi tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Bölük Mahallesi Çolak Mustafa Sokak'ta yaşayan Ökkeş (84) ve eşi Şükriye Gürsevdi'den (82) haber alamayan yakınları eve girdi. Yaşlı çifti odada hareketsiz bulan yakınları, durumu sağlık görevlileri ve polise bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ökkeş Gürsevdi'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan Şükriye Gürsevdi, Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ökkeş Gürsevdi'nin cesedi incelemenin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gürsevdi'nin oğlu Ökkeş Gürsevdi, gazetecilere, kapıyı ısrarla çalmasına rağmen açılmayınca telefonla aradığını, cevap alamayınca duvardan atlayarak eve girdiklerini belirti. Gürsevdi, hareketsiz halde buldukları anne babasını yakınlarının da yardımıyla dışarı çıkartarak sağlık ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

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