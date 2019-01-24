Kilis'te kapak tamiri için baraja giren dalgıç kayboldu Havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara yarın devam edilecek

KİLİS (AA) - Kilis'te, kapak tamiri için Afrin Barajı'na giren dalgıç kayboldu. Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta profesyonel dalgıç olarak görev yapan Mehmet Genç (54), arızalanan Afrin Barajı'nın kapağının tamiri için daldığı baraj gölünde kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Adıyaman Emniyet Müdürlüğü su altı polisleri, baraj gölünde arama çalışması başlattı. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

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