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Kilis'te kaçak içki operasyonu

Operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi

06 Ağustos 2019 Salı 13:05
Kilis'te kaçak içki operasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen operasyonda 49 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezine gümrük kaçağı içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kocabeyli köyü girişinde M.G. idaresindeki 41 B 6744 plakalı otomobili durduran ekipler, araçta yaptıkları aramada çeşitli markalara ait 49 şişe kaçak içki ele geçirdi.

Olayla ilgili sürücü M.G. ile araçtaki Z.Y. ve K.K'ya yasal işlem yapıldığı, kaçak içkilerin ise Öncüpınar Gümrük Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:05
  1. kaçak içki
  2. Kilis
  3. Kocabeyli Köyü
  4. operasyon

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