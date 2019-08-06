Kilis’te kaçak içki operasyonu Kilis’te, bir aracın bagajında yapılan aramada 49 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Kilis’te, bir aracın bagajında yapılan aramada 49 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, merkez ilçeye bağlı Kocabeyli Köyü yakınlarında Kilis-İslahiye KarayolundaM.G yönetimindeki41 B 6744 plakalı araç durduruldu. Aracınbagajında yapılan aramada, farklı markalarda 49 şişe bandrolsüz alkol ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.G., Z.Y., ile K.K. isimli şahıslar Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.