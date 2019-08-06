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Kilis’te kaçak içki operasyonu

Kilis’te, bir aracın bagajında yapılan aramada 49 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:33
Kilis’te kaçak içki operasyonu

Kilis’te, bir aracın bagajında yapılan aramada 49 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, merkez ilçeye bağlı Kocabeyli Köyü yakınlarında Kilis-İslahiye KarayolundaM.G yönetimindeki41 B 6744 plakalı araç durduruldu. Aracınbagajında yapılan aramada, farklı markalarda 49 şişe bandrolsüz alkol ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan M.G., Z.Y., ile K.K. isimli şahıslar Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:33
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