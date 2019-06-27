Kilis’te itfaiyeden yangın eğitimleri

Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli tarafından eğitimler sürüyor.

İtfaiye Müdürlüğü eğitimlerine talep durumunda hız kesmeden devam ediyor. Limak Kilis Çimento Fabrikasında Faaliyet gösteren Sintek Madencilik Makine Sanayi İnşaat Danışmanlık ve Dış Ticaret Limitet Şirketi ve diğer yüklenici firmalarda görevli ve çalışan personellere, Acil Durum Ekipleri, Yanma ve Yangın Bilgisi, Yangınlara Karşı İlk Müdahale ve Yangın Söndürme Cihazlarının Kullanımı konularında teorik ve tatbiki yangın eğitimi verildi.

İtfaiye Müdürü Niyazi Budak ve İtfaiye Amirim Mustafa Kürşad ile İtfaiye Çavuşum Nuh Kurucu tarafından verilen eğitimin amacı yangın ile mücadele için gerekli bütün önlemleri almak , müdahale ve tahliye ekiplerini oluşturmak , oluşturulan müdahale ekiplerinin İtfaiye Teşkilatı yetişinceye kadar yangına ilk müdahaleyi yapabilme becerisini kazandırmak amacıyla,Kilis’te resmi ve özel kurumlarda eğitime talep bilinci oldukça yaygınlaşmaya başlamıştır. Talep doğrultusunda eğitimlere hız kesmeden devam edeceği bildirildi.