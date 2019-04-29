0553 313 94 23

Kilis’te ilaçlama sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde sinek ve böceklere karşı ilaçlama devam ediyor.

29 Nisan 2019 Pazartesi 17:29
Kilis’te ilaçlama sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde sinek ve böceklere karşı ilaçlama devam ediyor.


Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, Kent merkezinde son günlerde çok sık olarak görülen böcek olayları ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu bu böcek türü Tenebrioniddae familyasından olan bir böcek türü olduğunu belirtildi.


Açıklama şöyle sürdü, “ Halk arasında (Hamam böceği) olarak bilinen böceklerle ile ilgili yapılan çalışmalarımız son sürat devam etmektedir. Son günlerde şehrimizde ve çevre illerde çok sık görülmesinin sebebi iklim şartlarının dengesinin değişmesinden dolayı kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu böceklerin dışarı bölgelerden uçarak geldikleri de görülmüştür. Bu sebepten dolayı Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bu böcek türünün çoğalabileceği yerlerle alakalı (kanalizasyon, boş arsalar, çöp konteynerlerinin etrafı ) şehrimizin cadde ve sokakları ilaçlanmaktadır. İlaçlama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir” denildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 17:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan Yüce’ye başarı plaketi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Başkan..
    2. Serbest güreşçiler, Avrupa Oyunları'na..
    3. (Özel) Avcılar’da giriş katta duvarı..
    4. Okullar Arası Gençler Spor Tırmanışı..
    5. Sapkın eşcinsel Kerimcan Durmaz'a..
    6. Kazada ölen genç son yolculuğa uğurlandı
    7. Muğla'da uyuşturucu operasyonu
    8. Canan Karatay'dan Ramazan ayında oruç..
    9. SAÜ’de Fen ve Sosyal Bilimler..
    10. Etiyopya'da etnik çatışma: 17 ölü
    11. Bartın TSO ve BAKKA’dan İstanbul’a iş..
    12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile..
    13. Çölyak hastaları için yüzlerce..
    14. A Klasman Grekoromen Stilde Bartın..
    15. Değirmenci, “1 Mayıs gerçek bir bayram..
    16. Erdoğan-Trump görüşmesinde,..
    17. Milli savunma sanayiinde müthiş..
    18. 24. Kültür ve Sanat Şenliklerine..
    19. Erdoğan, Trump ile görüşmesinde S-400..
    20. Erdoğan-Trump görüşmesinde, ikili ve..
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    MHP'den bomba açıklama: İstanbul seçimleri...
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Türkiye Kandil’i nasıl hap hâline getirdi? PKK'nın oyunu bozuluyor
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Nurettin Yıldız'dan tepki: Belediyeler camileri boşaltıp halkı meydanlara topluyorlar
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    Trump'tan şoke eden açıklama: Onlar salak...
    ‘Çak’, 5 bin TIR silah için miydi?
    ‘Çak’, 5 bin TIR silah için miydi?

    Günün Karikatürü

    28 Nisan 2019
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan Kaftancıoğlu çağrısı: Devletimiz buna göz yummamalı
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret
    Komünist doçentten başörtüsüne hakaret