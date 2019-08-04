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Kilis’te ihtiyaç sahipleri için kermes düzenlendi

Kilis’te, ihtiyaç sahibi fakir Türk ve Suriyeli aileler yararına kermes düzenlendi.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:51
Kilis’te ihtiyaç sahipleri için kermes düzenlendi

Kilis’te, ihtiyaç sahibi fakir Türk ve Suriyeli aileler yararına kermes düzenlendi.


Kilis Belediyesi ve Danimarka Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Danimarka Mülteci Konseyi tarafından Cumhuriyet Meydanında Türk ve Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere destek amacıyla kermes organize edildi.


Türk ve Suriyeli vatandaşlarınyoğun ilgi gösterdiği etkinlik dolayısıyla Cumhuriyet caddesine açılan bütünyollar trafiğe kapatıldı. Kilis Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kadın meslek zenginleştirme merkezlerinde görevli kadınlar tarafından hazırlanan el emeği göz nuru el sanatları eserleri, süs eşyası, dantel ve nakış gibi ürünlerle Türkiye ve Suriye mutfağına özgü yemeklerin satışa sunulduğu kermeste yerel sanatçılar da konser verdi.


Kilis Belediye Başkan Vekili Fatih Yalçın, Danimarka Mülteci Konseyi iş birliğiyle kermes etkenliği düzenlediklerini ifade ederek, “Türk ve Suriyeli aileler kermese yoğun ilgi gösteriyor.Buradan elde edilen gelir yine Kilis’teki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacak. İnşallah hayırlara vesile olur” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:51
  1. sanat
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