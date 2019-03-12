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Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından son 6 ayda gerçekleştirilen 22 operasyonda gözaltına alınan 71 organizatörden 35'i tutuklandı- Şüphelilerden, silah ve mühimmatın yanı sıra gece görüş dürbünü, telsiz, tabanca ve tüfek dürbünü, hedef noktalayıcı lazer gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi

12 Mart 2019 Salı 13:26
Kilis'te göçmen kaçakçılığıyla mücadele

KİLİS (AA) - Kilis'te İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip tarafından son 6 ayda gerçekleştirilen 22 operasyonda gözaltına alınan 71 organizatörden 35'inin tutuklandığı bildirildi.

Jandarmadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Oluşturulan özel ekip tarafından yapılan kapsamlı istihbarat çalışmaları sonucu, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik son 6 ayda 22 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, gözaltına alınan 71 organizatörden 35'i mahkemece tutuklandı. Zanlıların 24'ü adli kontrol şartıyla, 12'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yakalanan 187 düzensiz göçmen ise sınır dışı edildi.

Şüphelilerin göçmen kaçakçılığında kullandığı 12 araca el konuldu ve zanlılara 34 bin 497 lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda 4 gece görüş dürbünü, 5 el dürbünü, 17 el telsizi, 24 el telsizi bataryası, 9 telsiz şarj aleti, 6 tabanca şarjörü, 7 av tüfeği, 24 av tüfeği fişeği, 3 tabanca fişeği ile kaleşnikof fişeği, hedef noktalayıcı lazer, tabanca ve tüfek dürbünü ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:26
  1. "göçmen kaçakçılığı"
  2. Kilis
  3. son 6 ay

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