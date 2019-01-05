Kilis'te göçmen kaçakçılığı: 11 gözaltı

KİLİS (AA) - Kilis'te 18 adrese düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar sonucu göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 11 şüphelinin kimlikleri belirlendi.

Jandarma ekipleri, belirlenen 18 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 7 av tüfeği, 4 gece görüş dürbünü, 5 el dürbünü, 17 el telsizi, 1 hedef noktalayıcı, 1 tüfek dürbünü, 24 el telsizi bataryası, 9 telsiz şarj aleti, 5 tabanca şarjörü ve 24 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla mahkemeye sevk edilen ve kamu görevlisi olduğu öğrenilen H.G. ile birlikte Suriye uyruklu Z.A. ile A.Y, H.G, M.Ç. ve H.B. tutuklanırken, diğer 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.