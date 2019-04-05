0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kilis’te dolu ve yağmur hayatı felç etti

Kilis’te aniden bastıran yağmur ile dolu yağışı kentte trafikte aksamalara yol açarken bazı iş yerleri ile evleri su bastı.

05 Nisan 2019 Cuma 17:23
Kilis’te dolu ve yağmur hayatı felç etti

Kilis’te aniden bastıran yağmur ile dolu yağışı kentte trafikte aksamalara yol açarken bazı iş yerleri ile evleri su bastı.


Saat 16.20 sıralarında bir anda bastıran dolu ve arkasından gelen sağanak yağmur nedeniyle caddeler sel sularıyla doldu. Vatandaşlar yürümekte zorluk çekerken, sağanak yağmur nedeniyle bazı ev ile iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar suları tahliye etmek için uğraştı. Yağmur nedeniyle araçların ilerlemekte zorluk çektikleri gözlendi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 17:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nevşehir Belediyespor yönetimi, Başkan Arı’yı ziyaret etti
    1. Nevşehir Belediyespor yönetimi, Başkan..
    2. Anadolu Üniversitesi ile PTT arasında..
    3. OKA Hestourex 2019 Fuarı’nda
    4. Rus askeri gemisi Çanakkale..
    5. Özlü, mazbatasını alarak belediye..
    6. Bayburt Belediye Başkanı Pekmezci ilk..
    7. Alanya Belediye Başkanı Yücel,..
    8. Fransa'nın Ruanda soykırımındaki rolü..
    9. AK Parti, Ankara'da tüm sandıkların..
    10. Mahallesinin ’Seyhan Abla’sı
    11. Short Track Türkiye Şampiyonası
    12. Vezirhan’da devir teslim töreni yapıldı
    13. Balıkesirspor Baltok’ta mali kriz
    14. Moritanyalı sendikacılara HAK-İŞ'ten..
    15. Kilis’te dolu ve yağmur hayatı felç..
    16. Tire’de Atakan Duran dönemi resmen..
    17. Avro Grubu'ndan Yunanistan'a970..
    18. Adana’da "Dünya Otizm Farkındalık..
    19. Denizli’de atlı cirit heyecanı..
    20. Salihli’de Başkan Kayda mazbatasını..
    21. Başkan Sargın: “Tasarruf yapacağız”
    22. İspanya’nın başkenti Madrid’de bir..
    23. ABD’den savaş suçu soruşturmasına engel
    24. "50 Peynirli Şehir Balıkesir",..
    25. Başkan Çoban mazbatasını alarak esnaf..
    26. Çat Belediye Başkanı Yaşar’dan..
    27. Cumhuriyetin ilk çağdaş ressamı Mihri..
    28. Döviz kurları
    29. Emniyetteki son bilanço açıklandı: 33..
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpsultan..
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    YSK'dan flaş Yalova kararı! Yeniden sayım yapılmayacak
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    CHP'den YSK hakkında suç duyurusu!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark azalıyor!
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    AK Parti'den gece yarısı İstanbul açıklaması! Son rakam açıklandı
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü
    CHP'li başkanın ilk icraati! Şehit Ömer Halisdemir'in resmini söktü

    Günün Karikatürü

    5 Nisan 2019
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    Bekir Coşkun'dan Başkan Erdoğan'a küstah tehdit! 'Ya bunları yaparsın ya da...'
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor
    Ezberleri bozan hareket! Afişi görenler şaşkına dönüyor